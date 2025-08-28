IBGE estima população do Brasil em 213,4 milhões de habitantes

Notícias do Brasil – O Brasil atingiu a marca de 213,4 milhões de habitantes em 1º de julho de 2025, segundo atualização divulgada nesta quinta-feira (28/8) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O número representa aumento de 0,39% em relação a 2024, quando a população era de 212,5 milhões.

Em comparação com o Censo de 2022, que registrou 203 milhões de brasileiros, o crescimento foi de 5,1%. Apesar disso, os dados confirmam que o avanço populacional ocorre em ritmo cada vez mais lento.

Estados mais populosos

São Paulo continua liderando o ranking nacional, com 46 milhões de habitantes, concentrando mais de um quinto da população do país. Na sequência aparecem Minas Gerais (21,3 milhões) e Rio de Janeiro (17,2 milhões).

O estado menos populoso é Roraima, com 738 mil moradores. Curiosamente, foi lá que se registrou a maior alta proporcional: 3,07% em apenas um ano. Já os menores crescimentos foram em Rio de Janeiro e Alagoas (0,02%) e no Rio Grande do Sul (0,03%).

Envelhecimento populacional

A pesquisa também confirma a tendência de envelhecimento no país. A proporção de pessoas com 60 anos ou mais passou de 11,3% em 2012 para 16,1% em 2024. Dentro desse grupo, os que têm 65 anos ou mais já representam 11,2% do total da população.

Desigualdade regional

A distribuição demográfica manteve-se concentrada no Sudeste, responsável por 41,8% da população brasileira (88,5 milhões). Em seguida estão Nordeste (26,9%), Sul (14,7%), Norte (8,6%) e Centro-Oeste (8%).

As contagens do IBGE são fundamentais para orientar políticas públicas, programas sociais e a divisão de recursos da União entre estados e municípios.