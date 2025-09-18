A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Idosa morre após tubulação cair em cima de sua própria casa

Estrutura desprendida durante obra atinge residência e causa tragédia.

Por Marcia Jornalist

18/09/2025 às 07:18

Notícias do Brasil – Uma mulher de 79 anos faleceu após uma tubulação de grande porte cair sobre sua casa em Mauá, na região metropolitana de São Paulo, na tarde de quarta-feira (17).

A vítima estava dentro da residência, localizada na Rua Melchor Barbosa, quando foi atingida pela estrutura, que destruiu parte da parede da casa.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a morte foi confirmada ainda no local do acidente. Informações preliminares indicam que a tubulação pertence à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e se desprendeu durante obras nas proximidades.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que a mulher foi pressionada contra a parede pela tubulação, que invadiu a casa.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas apenas confirmou o óbito. A ocorrência foi registrada como morte suspeita no 4º Distrito Policial de Mauá, que investiga as circunstâncias do acidente.

Em nota, o Metrópoles entrou em contato com a Sabesp para obter mais informações e aguarda retorno sobre o caso.

As imagens do local mostram a gravidade da situação, evidenciando os danos causados pela queda da tubulação. A comunidade local está em choque com a tragédia, que levanta questões sobre a segurança das obras na região.

Relacionadas

