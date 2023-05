Idosa morre engasgada com frutos do mar em restaurante

Uma idosa morreu após se engasgar em um restaurante no bairro Anchieta, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na noite deste sábado (13).

De acordo com o boletim de ocorrência (BO) da Polícia Militar (PM), Zélia Maria Ramalho Cordeiro, de 86 anos, comia um prato de frutos do mar no restaurante Coco Bambu, no Anchieta Garden Shopping, quando se engasgou e, apesar de ter sido socorrida, morreu.

O documento policial informa ainda que Zélia estava acompanhada de netos e, no momento do engasgo, uma mulher que estava à mesa ao lado se apresentou como médica e deu os primeiros socorros à vítima.

Em seguida, chegaram um bombeiro civil do shopping e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que tentaram reanimá-la, mas sem sucesso. O médico do Samu constatou o óbito.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo removido pelo rabecão para o Instituto Médico Legal (IML). A polícia disse que vai apurar o caso (leia abaixo a íntegra da nota).

O g1 Minas entrou em contato com o Coco Bambu e aguarda retorno.

O que diz a Polícia Civil

Leia a íntegra da nota:

“A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) requisitou a presença da perícia oficial para coletar elementos e averiguar o fato ocorrido ontem (13/5) no bairro Anchieta, na capital. O corpo da vítima, mulher de 86 anos, foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal Doutor André Roquette (IMLAR) para ser submetido a exames. A PCMG esclarece que irá apurar as circunstâncias do ocorrido.”

Fonte: G1