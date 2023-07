O idoso, Erineu Alves de Souza, 94, morreu após ser esmagado por um elevador de pequeno porte em uma clínica, na quarta-feira (19). A mulher da vítima, uma idosa de 83 anos, também foi atingida e ficou ferida. O caso aconteceu no Vale do Caí, em Porto Alegre.

De acordo com a Polícia Civil, o casal estava acompanhado da filha e foi ao local para uma consulta médica. A informação da polícia é de que enquanto estavam no térreo, abriram a porta do elevador que estava no segundo andar, e o equipamento começou a descer, fazendo com que caíssem. As vítimas tentaram sair, mas a porta do elevador travou.

O idoso sofreu uma parada cardíaca no local, foi reanimado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A Polícia Civil investiga as causas do acidente.

Fonte: R7