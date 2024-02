Idoso encontra quase R$ 60 mil enterrados enquanto limpava jardim

Neste sábado de manhã, 17, o aposentado Raimundo Soares Sobrinho, encontrou quase R$60 mil reais escondidos enquanto fazia a manutenção do jardim da residência que ele adquiriu para sua filha habitar. O incidente ocorreu na propriedade situada na quadra Arno 42 (ex-405 norte) em Palmas.

Segundo informações preliminares, o aposentado reside na cidade de Itacajá, e comprou a propriedade em agosto do ano anterior, para sua filha residir. Ao vir passar alguns dias com a filha na capital, no sábado de manhã, 17, Raimundo decidiu fazer uma limpeza na área externa da propriedade, momento em que encontrou a quantia de R$ 59.900,00 guardada em um recipiente de sorvete enterrado no jardim.

O advogado do aposentado durante a entrevista forneceu detalhes sobre como seu cliente achou o dinheiro.

“Enquanto fazia a limpeza da área externa da casa, ele removeu alguns detritos e percebeu que havia um saco de lixo parcialmente enterrado com uma porção exposta. Ao puxar esse saco escuro, ele notou a presença de um pote de sorvete. Ao abrir, encontrou várias quantias em dinheiro divididas em notas de R$ 100 reais”, relatou o advogado Dhiogennes André Pereira Araújo.

Após encontrar o dinheiro, o aposentado chamou a Polícia Militar e acompanhado pelo advogado, Raimundo entregou o dinheiro na 1º Central de Atendimento da Polícia Civil – 1ª CAPC.

Depois que o aposentado entregou o dinheiro na delegacia da Polícia Civil, o delegado Márcio Girotto Villela, responsável pelo plantão deste sábado, informou a Polícia Federal que, imediatamente, o delegado Hayder Eduardo Martins acompanhado por dois agentes federais compareceram à delegacia na Avenida Teotônio Segurado.

“Do ponto de vista da Polícia Civil, realizamos uma perícia nesse dinheiro para verificar a legalidade e emitimos um boletim de ocorrência. Será realizado um levantamento para determinar a quem pertencia a propriedade e a quem pertencia o dinheiro”, informou o delegado Márcio Girotto Villela.

Além do registro realizado pela Polícia Civil, uma equipe da Polícia Federal também foi ao local para realizar uma inspeção em toda a propriedade.

Redação AM POST