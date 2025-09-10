A notícia que atravessa o Brasil!

Imagem forte: Vídeo mostra membros de facção esquartejando e brincando com os órgãos do rival

Imagens chocantes de violência extrema viralizam nas redes sociais e evidenciam conflito entre facções. rivais.

Por Marcia Jornalist

10/09/2025 às 07:22 - Atualizado em 10/09/2025 às 07:23

Notícias do Brasil – Um vídeo de extrema brutalidade começou a circular nas redes sociais neste fim de semana, expondo um ataque violento cometido por membros de uma facção criminosa contra um desafeto.

Nas imagens, a vítima aparece completamente mutilada, sem braços, pernas, mãos e pés, com marcas profundas de facadas por todo o corpo.

Durante a gravação, os agressores exibem o corpo dilacerado da vítima em detalhes e chegam a fazer comentários em tom de brincadeira, como ao mostrar o coração extraído e colocado sobre a cabeça da pessoa, dizendo: “O coração está batendo na cabeça, olha aí, cheiro teu, saudade”.

A violência extrema das cenas tem causado ampla repercussão, gerando preocupação sobre a escalada da guerra entre facções rivais pelo controle do tráfico de drogas na região.

Até o momento, as autoridades não confirmaram oficialmente o local e a data do crime, mas já iniciaram investigações para identificar os responsáveis e esclarecer as circunstâncias.

