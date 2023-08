Imagens dos atos do vandalismo de 8 de janeiro foram deletadas do Ministério da Justiça

Foram deletadas as imagens de câmeras de segurança do Ministério da Justiça e Segurança Pública dos atos de vandalismo de 8 de janeiro. A informação é da Record TV que afirma ter recebido de fontes da Polícia Federal.

As imagens haviam sido pedidas por membros da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro e enviadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A Record TV afirma que pediu posiconamento da pasta comandada pelo ministro Flávio Dino mas não obteve resposta.

Inicialmente, o pedido de acesso às imagens foi feito diretamente à instância do governo federal. No entanto, o ministro Flávio Dino alegou que o compartilhamento das imagens, mesmo sob sigilo, poderia comprometer o andamento das investigações em curso, e, por isso, ele só poderia liberar o material mediante a autorização do STF.

Após a avaliação favorável do ministro Alexandre de Moraes, o ministério disponibilizou apenas imagens provenientes de duas câmeras, que capturavam a frente do Palácio da Justiça. A explicação oferecida é que essas imagens são mantidas armazenadas por um período de apenas 15 dias, sendo então apagadas para liberar espaço no sistema de gravação dos circuitos de vigilância. Não houve solicitação, por parte do ministério ou da Polícia Federal, para uma extensão no armazenamento dessas imagens.