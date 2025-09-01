Imagens mostram estudante brasileiro imobilizado por seguranças antes de morrer na Bolívia

Notícias do Brasil – Imagens de câmeras de segurança revelam os últimos momentos de Igor Rafael Oliveira Souza, 32 anos, estudante de medicina brasileiro que morreu em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. Os registros mostram o instante em que seguranças de uma escola imobilizam o jovem, pressionando o joelho contra o seu tórax e mantendo-o de bruços no chão.

Segundo informações divulgadas, Igor sofreu asfixia antes mesmo da chegada de uma ambulância. O laudo oficial confirmou que a causa da morte foi asfixia mecânica, e os responsáveis já foram condenados pela Justiça boliviana. Natural de Anápolis (GO), o estudante vivia em Santa Cruz, mas sua família atualmente reside no Gama, no Distrito Federal.

As gravações, que somam mais de 11 minutos, foram obtidas pelo portal Metrópoles. Elas mostram que Igor buscou ajuda em uma papelaria próxima de onde morava, aparentemente em meio a uma crise de pânico agravada por depressão e uso de substâncias ilícitas. Ao assustar funcionários do local, seguranças de uma escola alemã foram chamados para contê-lo.

A abordagem, no entanto, foi violenta. Nas imagens, Igor aparece sendo carregado para a calçada, com o rosto e o peito pressionados contra o chão. Em determinado momento, ele deixa de se mover, dando sinais de já estar sem vida.

O caso é investigado pela polícia boliviana e está sob acompanhamento do Ministério das Relações Exteriores (MRE) do Brasil. A morte de Igor gerou forte repercussão tanto entre familiares e amigos no Brasil quanto na comunidade acadêmica em Santa Cruz.