Imprensa internacional destaca medo e bares vazios no Brasil após casos de intoxicação por metanol

Notícias do Brasil – A crescente preocupação com os casos de intoxicação por metanol no Brasil tem ganhado destaque na imprensa internacional. Veículos de diversos países repercutiram o temor entre os brasileiros e o impacto direto sobre o consumo de bebidas alcoólicas, especialmente os drinks tradicionais, como a caipirinha.

Segundo o Ministério da Saúde, o país já registrou 127 notificações de intoxicação, sendo 11 confirmadas em laboratório. As autoridades apontam o uso indevido de metanol na higienização de garrafas como a principal linha de investigação.

A repercussão global reflete o tamanho do alerta sanitário. Canais e jornais como France 24, ABC News, The Independent e Associated Press publicaram reportagens sobre a situação, destacando o clima de apreensão e as mudanças de comportamento entre os consumidores.

O canal norte-americano ABC News relatou que bares em São Paulo tiveram movimento abaixo do normal, com muitos clientes evitando coquetéis e optando por cervejas ou vinhos. Já a emissora francesa France 24 ironizou o cenário ao afirmar que “as caipirinhas estão canceladas”, descrevendo o medo que tomou conta do país após casos de contaminação que resultaram em mortes, cegueira e coma.

O jornal britânico The Independent classificou o episódio como um “pânico nacional”, destacando que a maior parte dos casos se concentra em São Paulo, epicentro do surto. A Associated Press (AP) também abordou o tema e informou que alguns bares e restaurantes suspenderam temporariamente a venda de bebidas destiladas, enquanto aguardam resultados das investigações.

Entre os casos de maior repercussão está o do rapper Hungria, que foi hospitalizado após apresentar sintomas compatíveis com intoxicação por metanol. As autoridades continuam as fiscalizações em bares e distribuidoras em todo o país, enquanto a população segue em alerta.