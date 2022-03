Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Agência Brasil

Um incêndio atingiu as dependências de um dos anexos do Palácio do Planalto, na região central de Brasília. De acordo com a Secretaria Especial de Comunicação Social, o Corpo de Bombeiros foi chamado e atua no local.

“Até o momento, não há relatos sobre vítimas bem como quanto a proporção de eventuais danos”, informou a secretaria, por meio de nota. Mais informações devem ser divulgadas nas próximas horas.