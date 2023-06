Incêndio mata irmãos de 8 e 9 anos e deixa outros feridos

Nesse sábado, 3, dois irmãos de 8 e 9 anos, identificados como Thales Gabriel André Correia Moreira e Ana júlia Correia Menezes, morreram e outros dois, de 3 e 13 anos, ficaram feridos durante um incêndio que consumiu uma casa em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o sinistro ocorreu ainda na madrugada e as crianças estavam sozinhas em casa. Segundo depoimento da mãe, ela teria ido levar a avó das vítimas no hospital, mas quando chegou no local a idosa precisou ficar internada e a mulher não pode abandoná-la.

Ao voltar do hospital, ela soube do incêndio. A menina de 13 anos contou que o fogo começou no ventilador e se espalhou rapidamente pela casa. A criança conseguiu tirar o irmão de 3 anos do imóvel, mas ao voltar para buscar Thales e Ana, o fogo já estava intenso demais.

As vítimas correram para o banheiro e acabaram ficando encurralados. Os dois sobreviventes, apesar de feridos, não foram levados para hospitais. A Polícia Civil deve escutar a adolescente nos próximos dias.

