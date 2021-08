Indígenas queimam caixão na Praça dos Três Poderes

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Em um novo protesto na manhã desta sexta-feira (27), povos indígenas queimaram um caixão na Praça dos Três Poderes. A fumaça foi vista por todos os órgãos federais que ficam na região. O grupo marchou, cantando hinos indígenas, até chegar à praça. Por volta das 11h, a Esplanada dos Ministérios ficou totalmente bloqueada com a caminhada. O grupo está em Brasília para acompanhar a votação do marco temporal no Supremo Tribunal Federal.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar o fogo. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal, os povos indígenas bloquearam parte da via N1, que fica em frente ao Palácio do Planalto. Antes das 12h, o grupo já havia dispersado e a manifestação e seguiu de volta para o acampamento.

Julgamento

O STF vai julgar se os povos tradicionais têm direito à demarcação apenas das terras que já eram ocupadas antes de 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. O julgamneto começaria essa semana, mas foi adiado para a próxima quarta-feira (1º/9).

*Com informações do R7