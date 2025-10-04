Inep lança cartilha oficial da redação do Enem 2025 com novas orientações e exemplos de textos nota mil; confira

Notícias do Brasil – O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, nesta sexta-feira (3), a nova edição da cartilha “A Redação do Enem 2025 – Cartilha do Participante”, material que orienta os estudantes sobre a estrutura e os critérios de avaliação do texto dissertativo-argumentativo que compõe o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A publicação, disponível no site do Inep, apresenta detalhadamente as cinco competências exigidas na correção da prova, exemplos de redações com notas altas e explicações sobre o que pode levar à nota zero. O objetivo do documento é servir de guia para que os candidatos compreendam como devem estruturar o texto e quais erros precisam ser evitados.

Leia documento: Cartilha de redação do Enem 2025

Estrutura e critérios de avaliação

A redação será aplicada no primeiro dia de provas, em 9 de novembro, e valerá até 1.000 pontos. O texto deverá seguir o formato dissertativo-argumentativo em prosa, com até 30 linhas, a partir de um tema de caráter social, científico, cultural ou político.

De acordo com a cartilha, o participante deve apresentar um ponto de vista claro, sustentado por argumentos sólidos e organizados com coerência. Além disso, é obrigatória a proposta de intervenção social, ou seja, uma sugestão viável e respeitosa aos direitos humanos para solucionar o problema abordado.

Os corretores — profissionais graduados em Letras ou Linguística — atribuirão notas de 0 a 200 pontos em cada uma das cinco competências avaliadas. A nota final é a média aritmética entre as pontuações dadas pelos dois avaliadores independentes.

Entre as competências, estão o domínio da norma culta da língua portuguesa, o uso de repertórios socioculturais relevantes, a organização das ideias e argumentos, o domínio dos mecanismos linguísticos de coesão e a qualidade da proposta de intervenção.

O que pode zerar a redação

A cartilha também reforça situações que resultam em nota zero, como fuga total ao tema, uso de linguagem inadequada, textos com menos de sete linhas, identificação do autor na folha de redação, escrita em língua estrangeira e desrespeito à estrutura dissertativo-argumentativa. Além disso, redações que contenham ofensas, palavrões ou incitem a violência serão automaticamente anuladas.

Exemplos comentados e dicas práticas

Para ajudar os estudantes, o Inep reuniu redações exemplares de todas as regiões do Brasil, que obtiveram notas altas no Enem 2024. Cada texto vem acompanhado de comentários explicativos, destacando estratégias de argumentação, uso de repertório sociocultural e propostas de intervenção bem elaboradas.

Os exemplos mostram o uso de referências históricas, filosóficas e culturais, além de citações de músicas, filmes e personalidades, sempre conectadas de forma coerente ao tema proposto. Segundo o Inep, essas práticas são fundamentais para demonstrar conhecimento de mundo e pensamento crítico — fatores decisivos para alcançar uma boa nota.

Enem 2025 terá mais de 4,8 milhões de inscritos

O Ministério da Educação informou que o Enem 2025 registrou 4.811.338 inscrições confirmadas, o que representa um aumento de 11,22% em relação ao ano anterior e de 38% comparado a 2022. O exame será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro, em quase todo o país.

Entretanto, devido à realização da COP30, em Belém (PA), entre 10 e 21 de novembro, as cidades de Belém, Ananindeua e Marituba terão datas especiais: 30 de novembro e 7 de dezembro.

A expectativa é que, em janeiro de 2026, os participantes possam ter acesso à correção e à vista pedagógica da redação, possibilitando uma análise individual dos pontos fortes e aspectos a melhorar.