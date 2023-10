Influencer de apostas promove ‘prova de resistência’ por carro e competição acaba em tumulto

Um evento promovido pelo influenciador digital de apostas, Flávio Ramos, de 30 anos, na Praia das Castanheiras, Guarapari, acabou de forma desastrosa na última semana. O influencer, conhecido por se autodenominar “sheik brasileiro”, adquiriu um veículo no valor de R$ 44 mil em uma concessionária local e propôs uma competição inusitada: os participantes deveriam manter uma das mãos sobre o carro modelo Citroen C4 sedan preto e o último a retirá-la seria o ganhador do veículo.

No entanto, a iniciativa não teve o desfecho esperado. O carro acabou severamente danificado pelos próprios “competidores”, resultando na intervenção da Polícia Militar para conter a confusão. A prova foi transmitida ao vivo por perfis no Instagram, revelando o momento em que o veículo foi parcialmente destruído. Participantes arrancaram retrovisores, quebraram vidros e usaram até uma barra de ferro para danificar o carro. Relatos do local indicam que a destruição teve início após o influenciador anunciar o cancelamento do evento devido a desentendimentos entre os participantes.

Flávio Ramos, em seus próprios relatos, mencionou a presença da Polícia Militar no local. A corporação confirmou ter sido acionada devido a uma “grave perturbação da ordem pública”, encontrando uma cena de briga generalizada ao chegar na Praia das Castanheiras. Informações sobre ameaças de incendiar o carro com um isqueiro levaram os agentes a afastar todos os presentes ao redor do veículo, resultando na necessidade de usar spray de pimenta e espargidores. Dois indivíduos foram levados à Delegacia Regional de Guarapari.

Em suas redes sociais, Flávio Ramos explicou o encerramento da prova devido às brigas e à presença de participantes armados, afirmando que a situação saiu de controle e culminou na destruição do carro.

O influenciador, que possui mais de 33 mil seguidores no Instagram, havia anunciado a prova durante a tarde da quarta-feira. Estabeleceu regras, como a proibição de sair para ir ao banheiro, comer, beber água ou trocar de mão, além de delimitar o horário de início e o número de participantes. Apesar disso, mais pessoas apareceram no evento do que o número estipulado.

Após o caos e a destruição do veículo, Flávio Ramos usou suas redes sociais para refletir sobre o ocorrido, mencionando que “tudo é aprendizado” e expressando não ter desistido da ideia de realizar novas competições. Ele mencionou que, embora as consequências tenham sido significativas, continuará com iniciativas semelhantes, ressaltando ter escolhido um veículo de menor valor para avaliar a repercussão. Brincou ao dizer: “Ainda bem que não foi a SW4”.

Sobre o vencedor, Ramos declarou que um dos participantes resistiu até o fim, permanecendo encostado no veículo enquanto os outros deixavam o local. Esse participante foi reconhecido como o vencedor da competição, apesar das brigas e da destruição do carro.