Influenciador brasileiro suspeito de desviar R$ 146 milhões via PIX é liberado no Panamá

Notícias do Brasil – O influenciador e empresário Gabriel Spalone, alvo de mandado de prisão temporária por suspeita de participação em esquema que desviou R$ 146 milhões via PIX, foi detido no Panamá, mas acabou liberado na tarde deste sábado (27), segundo informou sua defesa.

PUBLICIDADE

Leia mais: Motorista de aplicativo é atacado com facão por passageiro, assista

O empresário, de 29 anos, deixou o Brasil na sexta-feira (26) com destino a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, mas passou pelo Panamá em conexão para Nova York. Ao tentar embarcar para outro destino, foi detido pelo Setor de Imigração do aeroporto, mas liberado porque não possuía ordem de prisão internacional nem estava na lista da Interpol, explicou o advogado Eduardo Maurício.

PUBLICIDADE

Horas após a soltura, Spalone foi incluído no alerta vermelho da Interpol, em ação conjunta da Polícia Civil de São Paulo e da Polícia Federal. Ele é considerado foragido desde terça-feira (23), quando a Polícia Civil deflagrou a “Operação Dubai” para cumprir mandados de busca, apreensão e prisão temporária contra ele.

Gabriel é suspeito de liderar um esquema que desviou R$ 146 milhões via PIX de um banco e de empresas vítimas das transferências ilegais. Outras duas pessoas, Guilherme Sateles Coelho e Jesse Mariano da Silva, foram presas e teriam se beneficiado com quase R$ 75 milhões do esquema.

As investigações apontam que empresas de Gabriel ofereciam serviços financeiros digitais sem autorização do Banco Central, realizando transferências via PIX indireto — prática considerada ilegal desde janeiro. Segundo a polícia, em fevereiro deste ano, as empresas do influenciador fizeram mais de 600 transferências ilegais em menos de cinco horas, totalizando R$ 146 milhões. O banco conseguiu recuperar R$ 100 milhões.

O advogado de Gabriel afirma que a detenção no Panamá foi “ilegal e abusiva” e que o influenciador tem liberdade para viajar, questionando a validade do pedido feito pelas autoridades brasileiras em solo estrangeiro.