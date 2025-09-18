A notícia que atravessa o Brasil!

Influenciador com 300 mil seguidores é preso em Brasília por extorsão de políticos

Segundo as investigações, o influenciador teria exigido R$ 100 mil de políticos para não publicar conteúdos difamatórios em suas redes sociais.

Por Jonas Souza

18/09/2025 às 14:15

Notícias do Brasil  – A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em parceria com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), prendeu em Brasília um influenciador digital de 42 anos acusado de extorquir autoridades públicas. A prisão ocorreu em um estúdio de gravação localizado no Setor Hoteleiro Norte.

Segundo as investigações, o influenciador teria exigido R$ 100 mil de políticos para não publicar conteúdos difamatórios em suas redes sociais, que contam com quase 300 mil seguidores. Além da acusação de extorsão, ele também é investigado por crimes de difamação e injúria contra autoridades do município de Santa Luzia (MG).

Entre os alvos do esquema, estão o prefeito Paulo Bigodinho, o vice-prefeito Ilacir Bicalho e os secretários de Finanças e Saúde da cidade, localizada na região metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com o delegado-geral Helton Cota Lopes, chefe do 3º Departamento de Polícia Civil, o investigado “exigia quantias de R$ 100 mil para não divulgar em suas redes sociais notícias difamatórias, tanto de cunho profissional quanto pessoal, contra essas autoridades”.

O delegado Fábio Gabrich, titular da 2ª Delegacia de Polícia em Santa Luzia, acrescentou que o influenciador alegava ter sido contratado por uma suposta agência para divulgar conteúdos negativos. No entanto, ele afirmava às vítimas que não teria interesse em seguir com o contrato, desde que fosse ressarcido.

“Segundo o investigado, ele precisava devolver valores a essa agência para não continuar falando do atual governo municipal de Santa Luzia. Por isso, cobrava a quantia de R$ 100 mil, com parte paga de forma parcelada e o restante posteriormente”, explicou o delegado.

A identidade do preso ainda não foi divulgada.

