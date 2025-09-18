Influenciador digital “Rei da Juquira” é preso após 16 anos foragido

Notícias do Brasil – Na quarta-feira (17), a Polícia Civil do Maranhão prendeu Reinaldo da Silva Melo, conhecido como “Rei da Juquira”, na zona rural de Olho d’Água das Cunhãs.

Ele estava foragido da Justiça há quase 16 anos e era procurado por homicídio desde 2009.

Reinaldo é acusado de ter assassinado Fábio Gomes da Silva em 12 de dezembro de 2009, no município de Paulo Ramos.

As investigações indicam que o crime foi motivado por vingança, pois Reinaldo acreditava que Fábio estava envolvido na morte de seu pai, Arlindo Hortêncio de Melo, durante a campanha eleitoral de 2004.

Após o crime, Reinaldo se escondeu e começou a criar conteúdo digital sobre a vida no campo, ganhando popularidade nas redes sociais.

Ele acumulou mais de 300 mil seguidores ao compartilhar vídeos de seu trabalho rural, geralmente com um tom bem-humorado. Apesar de sua fama como influenciador, ele continuava sendo procurado pelas autoridades.

A prisão foi realizada por equipes da Polícia Civil de Bacabal, que monitoraram suas atividades e cumpriram o mandado de prisão preventiva. Reinaldo está agora à disposição da Justiça.

Em nota divulgada em suas redes sociais, sua equipe pediu respeito e cautela em relação à situação legal do influenciador, enfatizando que medidas jurídicas estão sendo tomadas.