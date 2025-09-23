Influenciador Gabriel Spalone é alvo de operação por desvio de R$ 146 milhões via Pix

Notícias do Brasil – A Polícia Civil deflagrou nesta terça-feira (23) a Operação Dubai, que visa desarticular um esquema criminoso responsável por desviar mais de R$ 146 milhões através de fraudes realizadas por meio do sistema de pagamentos instantâneos Pix.

PUBLICIDADE

O principal alvo da operação é o empresário e influenciador digital Gabriel Spalone, de 29 anos, proprietário das empresas Dubai Cash e Next Trading Dubai, apresentadas como fintechs de pagamentos e investimentos. Spalone, que possui mais de 800 mil seguidores no Instagram e costuma divulgar conteúdos ligados à sua rotina empresarial, não foi encontrado até o momento. Ele possui endereços em São Paulo e também reside em Dubai.

A operação cumpre três mandados de prisão temporária e quatro de busca e apreensão. Até o momento, dois suspeitos foram detidos; juntos, eles teriam movimentado cerca de R$ 75 milhões. As investigações apontam que um banco e diversas empresas foram as principais vítimas do esquema, sofrendo prejuízo após transferências irregulares.

PUBLICIDADE

Leia mais: Presidente da Império de Casa Verde é preso em operação contra organização criminosa ligada ao PCC

De acordo com as investigações, em fevereiro deste ano, um banco detectou movimentações suspeitas em um curto intervalo: 607 transferências via Pix, feitas entre 4h23 e 9h47, que totalizaram R$ 146.593.142,28. As transações partiram de dez contas ligadas a uma empresa parceira, responsável por oferecer o chamado “Pix indireto” — prática considerada ilegal pela instituição financeira.

Mais de R$ 100 milhões foram recuperados. Ainda assim, restou um prejuízo de aproximadamente R$ 39 milhões.