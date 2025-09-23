A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Influenciador Gabriel Spalone é alvo de operação por desvio de R$ 146 milhões via Pix

Empresário é investigado por transferências fraudulentas realizadas por meio de fintechs.

Por Fernanda Pereira

23/09/2025 às 13:11

Influenciador Gabriel Spalone é alvo de operação por desvio de R$ 146 milhões via Pix

Foto: Reprodução

Notícias do Brasil – A Polícia Civil deflagrou nesta terça-feira (23) a Operação Dubai, que visa desarticular um esquema criminoso responsável por desviar mais de R$ 146 milhões através de fraudes realizadas por meio do sistema de pagamentos instantâneos Pix.

O principal alvo da operação é o empresário e influenciador digital Gabriel Spalone, de 29 anos, proprietário das empresas Dubai Cash e Next Trading Dubai, apresentadas como fintechs de pagamentos e investimentos. Spalone, que possui mais de 800 mil seguidores no Instagram e costuma divulgar conteúdos ligados à sua rotina empresarial, não foi encontrado até o momento. Ele possui endereços em São Paulo e também reside em Dubai.

A operação cumpre três mandados de prisão temporária e quatro de busca e apreensão. Até o momento, dois suspeitos foram detidos; juntos, eles teriam movimentado cerca de R$ 75 milhões. As investigações apontam que um banco e diversas empresas foram as principais vítimas do esquema, sofrendo prejuízo após transferências irregulares.

De acordo com as investigações, em fevereiro deste ano, um banco detectou movimentações suspeitas em um curto intervalo: 607 transferências via Pix, feitas entre 4h23 e 9h47, que totalizaram R$ 146.593.142,28. As transações partiram de dez contas ligadas a uma empresa parceira, responsável por oferecer o chamado “Pix indireto” — prática considerada ilegal pela instituição financeira.

Mais de R$ 100 milhões foram recuperados. Ainda assim, restou um prejuízo de aproximadamente R$ 39 milhões.

