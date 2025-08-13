Influenciador Hytalo Santos é alvo de busca e apreensão por suspeita de exploração de menores

Notícias do Brasil – A residência do influenciador Hytalo Santos, localizada no bairro Portal do Sol, em João Pessoa (PB), foi alvo de uma operação de busca e apreensão nesta quarta-feira (13/8). A ação, conduzida pela Polícia Militar, ocorreu com autorização da Justiça após solicitação do Ministério Público da Paraíba (MPPB).

Durante a operação, foram recolhidos celulares, computadores, câmeras, HDs e pendrives, que serão encaminhados para perícia. De acordo com informações preliminares, Hytalo não estava em casa no momento da ação.

A decisão judicial foi assinada pelo juiz Adhailton Lacet Correia Porto, da 1ª Vara da Infância e Juventude de João Pessoa. O magistrado não descartou acionar o juiz de Bayeux para cumprimento de outro mandado na residência onde vizinhos denunciaram a realização de festas com menores.

O influenciador é investigado por suspeita de exploração de adolescentes nas redes sociais, e sua conduta tem gerado ampla repercussão e críticas nas redes.