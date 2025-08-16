A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Influenciador Hytalo Santos e marido planejavam fuga do Brasil, diz polícia

Eles são investigados por tráfico humano e exploração sexual infantil.

Por Fernanda Pereira

16/08/2025 às 10:08

Foto: Reprodução

Notícias do Brasil – O influenciador paraibano Hytalo Santos e o marido, Israel Natan Vicente, conhecido como Euro, foram presos na manhã desta sexta-feira (15/8) em uma mansão alugada em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. Segundo a Polícia Civil paulista, o casal se preparava para deixar o país pela região de Foz do Iguaçu, no Paraná, numa tentativa de escapar da Justiça.

Ambos são investigados pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) por tráfico humano e exploração sexual infantil. O delegado Fernando David, do 3º Departamento de Investigações Gerais (DIG) do Deic, afirmou em coletiva que os dois já sabiam do mandado de prisão expedido na madrugada anterior e estavam em rota de fuga desde a saída da Paraíba.

Na mansão onde foram localizados, havia outras oito pessoas, todas maiores de idade e sem antecedentes. A polícia apreendeu oito celulares que estavam com o casal, que serão encaminhados para perícia na Paraíba. Embora não estivessem com passaportes, a suspeita é de que os dois buscariam cruzar a fronteira por terra.

A operação contou com a participação do MPPB, Ministério Público do Trabalho, Polícia Civil da Paraíba, Polícia Civil de São Paulo e Polícia Rodoviária Federal. O caso ganhou repercussão após denúncias feitas pelo influenciador Felca, que acusou Hytalo de usar menores de idade em conteúdos de cunho sexual para obter engajamento nas redes sociais.

Hytalo e Euro seguem presos preventivamente em São Paulo e devem passar por audiência de custódia. A transferência para a Paraíba dependerá de decisão da Justiça local.

A defesa do influenciador afirma que ele sempre se colocou à disposição das autoridades e que ainda não teve acesso à decisão que determinou a prisão, mas adiantou que poderá recorrer com pedido de habeas corpus.

