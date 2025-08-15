A notícia que atravessa o Brasil!

Influenciador Hytalo Santos e marido são vistos sorrindo ao deixarem delegacia

Influenciador é acusado de criar conteúdo sexualizado com menores e de tentar intimidar testemunhas.

Por Beatriz Silveira

15/08/2025 às 23:00

Notícias do Brasil – O influenciador Hytalo Santos e o marido, Israel Vicente, conhecido como “Euro”, deixaram o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) na tarde desta sexta-feira (15) após prestarem depoimento.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram Hytalo sorrindo ao ouvir seu nome ser gritado por populares enquanto estava no banco de trás de uma viatura policial.

O casal foi levado para a Delegacia de Carapicuíba, onde permanece preso até a audiência de custódia marcada para este sábado (16). A Justiça da Paraíba decretou a prisão preventiva de ambos, que são investigados por intimidar testemunhas e destruir provas.

A prisão de Hytalo ocorreu oito dias após ele ser exposto pelo youtuber Felca, que publicou um vídeo acusando o paraibano de criar conteúdo sexualizado com crianças e adolescentes, supostamente direcionado a homens pedófilos. A gravação viralizou e já ultrapassa 40 milhões de visualizações.

Segundo a Polícia Civil de São Paulo, agentes da 3ª Delegacia de Investigações sobre Estelionato e Crimes Contra a Fé Pública cumpriram mandados de prisão e de busca no endereço do casal em Carapicuíba. A corporação informou que a operação segue em andamento.

