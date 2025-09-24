A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Influenciador Hytalo Santos e marido viram réus por pornografia infantil

Decisão do TJPB mantém prisão preventiva enquanto processo segue em andamento.

Por Fernanda Pereira

24/09/2025 às 10:11

Foto: reprodução

Notícias do Brasil – O influenciador Hytalo Santos e seu marido, Israel Nata Vicente, se tornaram réus por produção e divulgação de material pornográfico envolvendo menores de idade. A denúncia do Ministério Público da Paraíba (MPPB) foi aceita pelo Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) nesta terça-feira (23).

Na mesma sessão, a Câmara Criminal do TJPB negou, por unanimidade, o habeas corpus solicitado pela defesa, mantendo a prisão preventiva do casal enquanto o processo tramita.

O casal é investigado por crimes previstos no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), incluindo a produção e divulgação de pornografia infantil. A prisão preventiva havia sido decretada pela 2ª Vara Mista de Bayeux.

O relator João Benedito destacou a necessidade de manter a medida cautelar:

“É necessário manter a prisão pelo menos por enquanto, para que a produção de provas em audiência não seja prejudicada.”

Pedidos anteriores de habeas corpus já haviam sido negados pela desembargadora Lilian Cananéa, durante plantão judiciário, e pelo ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Leia mais: Justiça nega habeas corpus e mantém prisão de Hytalo Santos e “Euro”

As denúncias ganharam repercussão após um vídeo publicado pelo youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, em 6 de agosto, expondo práticas de exploração de menores em produções digitais envolvendo Hytalo.

Medidas judiciais adotadas desde então incluem:

8 de agosto: desativação da conta de Hytalo no Instagram.

12 de agosto: proibição de contato com menores e suspensão da monetização de vídeos.

13 a 15 de agosto: mandados de busca e apreensão e prisão do casal.

17 de agosto: habeas corpus negado, mantendo a prisão preventiva.

26 de agosto: Hytalo condenado por propaganda enganosa em sorteio online, com indenização de R$ 5 mil.

28 de agosto: transferência do casal para a Penitenciária Desembargador Flósculo da Nóbrega, em João Pessoa (PB).

