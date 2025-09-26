Influenciador vende testículo para comprar novo iPhone; entenda a história

O influenciador digital Boy Paulin movimentou as redes sociais após afirmar que teria vendido um de seus testículos para comprar um iPhone 17 Pro Max na cor laranja. A declaração, feita no dia 19 de setembro, foi publicada em tom de deboche, mas ganhou proporções inesperadas e rapidamente viralizou, gerando memes, críticas e até ameaças virtuais.

Diante da repercussão, Paulin informou que iria alterar seu nome de usuário no Instagram, de @boypaulin para @bigspaulo, devido uma onda de mensagens de ódio que recebeu após a piada. Apesar das críticas, o criador de conteúdo que que soma mais de 76 mil seguidores, manteve o tom irônico, reforçando que a escolha fazia parte de seu estilo de humor provocativo.

No entanto, o influenciador decidiu esclarecer a polêmica três dias depois esclarecendo que tudo não passou de um experimento social para mostrar o quanto as pessoas acreditam em qualquer informação disseminada online. “Nem tudo que circula na internet é verdade. Onde é que eu ia vender um testículo? O meu celular ainda é um iPhone 12”, declarou em vídeo.

Paulin concluiu reforçando que sua intenção foi provocar reflexão sobre a desinformação e os riscos das fake news, alertando seus seguidores para terem mais senso crítico diante do conteúdo consumido online. Mesmo após a polêmica, fãs fiéis afirmaram que continuarão acompanhando sua trajetória de humor debochado.

Redação AM POST