Influenciadora Virgínia Fonseca é convocada para depor na CPI das Bets

Notícias Caiu na Rede – A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Apostas Esportivas, conhecida como CPI das Bets, marcou para a próxima terça-feira (13/5), às 11h, o depoimento da influenciadora digital Virginia Fonseca, que será ouvida na condição de testemunha. A convocação foi feita pela relatora da comissão, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), e aprovada ainda em dezembro de 2023.

Segundo a relatora, a convocação se justifica pelo grande alcance da influenciadora nas redes sociais e sua participação em campanhas publicitárias para plataformas de apostas online. “Sua popularidade e relevância digital exigem esclarecimentos sobre o papel da publicidade nesse mercado”, afirmou Soraya.

Além de Virginia, a CPI ouvirá na quarta-feira (14/5) a advogada Adélia de Jesus Soares, representante legal da influenciadora Deolane Bezerra. Inicialmente disposta a depor, Adélia recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) para não comparecer, mas teve o pedido negado. Ainda assim, segundo o presidente da CPI, senador Dr. Hiran (PP-RR), há possibilidade de reorganizar o calendário dos depoimentos.

A senadora Soraya enfatizou que ambas as testemunhas estão ligadas a pontos que precisam de apuração. “A CPI tem o dever de investigar com transparência todas as conexões financeiras e jurídicas nesse setor”, afirmou.

A comissão busca entender como a publicidade de apostas influencia o público e propõe discutir a regulamentação do setor.