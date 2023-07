Inscrição para seleção do IBGE é prorrogada até domingo (23); saiba como fazer

O Instituto Brasileiro de Geografia e estatística (IBGE) prorrogou até o próximo domingo (23) as inscrições para dois Processos Seletivos Simplificados (PSS), com 7,5 mil vagas, sendo 193 para o Amazonas, com salários de R$ 1,3 mil a R$ 3,1 mil, com jornada de 40 horas semanais.

As seleções ofertam vagas para trabalho temporário para Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ).

No Amazonas, as vagas para agente somam 174, das quais 130 para Manaus e as de supervisoar são 19, sendo oito para Manaus. Em todo o País são 7.548 vagas, sendo 6.742 para APM, que exige o nível Médio completo, e 806 para SCQ, que, além do Ensino Médio completo, exige a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no mínimo categoria B.

O supervisor de coleta é responsável por organizar, planejar e executar atividades estabelecidas no cronograma, além de gerenciar os trabalhos, acompanhar a coleta dos dados, controlar a produção e a qualidade das atividades de coleta. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, com expediente diário de 8 horas. A vaga conta com um contrato de 1 ano, sujeito à prorrogação por até 3 anos.

O agente de pesquisas visita domicílios, coleta dados e faz pesquisas de natureza estatística. Os aprovados também serão contratados por um período inicial de 1 ano, com a possibilidade de prorrogação por até 3 anos. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, distribuídas em 8 horas diárias.

Para o cargo de agente de pesquisas e mapeamento, a prova abordará os seguintes temas: Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Ética no Serviço Público e Geografia.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever até as 23h (horário de Brasília) de 23 de julho. O link para as inscrições é o do IBFC (Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação), empresa organizadora das duas seleções. A taxa de inscrição é de R$ 42,20 para ambas as funções.

Redação AM POST