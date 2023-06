Inscrições para o Enem 2023 encerram na próxima sexta-feira (16)

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio 2023 (Enem) irão encerrar na próxima sexta-feira, 16. Os interessados devem acessar a Página do Participante, no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). As provas serão nos dias 05 e 12 de novembro.

O Enem 2023 é voltado prioritariamente para estudantes que estejam no último ano do Ensino Médio que já tenham concluído essa fase. Os participantes que ainda não concluíram o ensino médio podem participar como “treineiros”. Pessoas privadas de liberdade também podem participar.

A inscrição só será validada após o pagamento da taxa, no valor de R$ 85, que deve ser paga até 21 de junho. A guia de cobrança (boleto) é gerada na própria página do participante.

Redação AM POST