INSS vai usar WhatsApp para informar aposentados e pensionistas sobre perícias e benefícios

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o Ministério da Previdência Social anunciaram nesta terça-feira, 18, devem começar a usar o WhatsApp para informar os segurados sobre serviços como agendamento de perícias, andamento de pedidos e orientações gerais sobre auxílios, aposentadorias e pensões.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira (dia 17) pelo ministro da Previdência, Carlos Lupi, durante uma reunião com gestores do INSS em Fortaleza, no Ceará. No encontro, ele afirmou que a ferramenta será testada por um mês:

– Temos mais celulares do que pessoas. Todo mundo se comunica hoje pelas mensagens. Se conseguirmos utilizar essa ferramenta, vamos melhorar sensivelmente a comunicação com o cidadão. O aplicativo será testado por um mês como uma ferramenta de interação com a população.

Lupi disse ainda que governo firmará acordos com outras pastas, como os ministérios da Saúde, do Desenvolvimento Social e Desenvolvimento Agrário, além da Marinha, para o compartilhamento de dados de outras bases cadastrais, como o Cadastro Único (CadÚnico). Segundo ele, isso pode auxiliar em demandas de benefícios como seguro defeso do pescador artesanal.

Ainda não está claro quando esta fase piloto irá começar nem se o serviço será disponibilizado primeiro a um grupo específico de segurados ou beneficiários de determinados estados ou regiões do país. Além disso, o governo ainda não definiu se apenas o INSS e o ministério poderão entrar em contato com a população ou se o contato de WhatsApp do governo também poderá ser procurado por segurados em busca de informações.