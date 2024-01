Instabilidade marca primeiro dia de inscrições no Concurso Nacional Unificado

No primeiro dia de inscrições para o Concurso Nacional Unificado, os candidatos enfrentam dificuldades devido à instabilidade na plataforma de cadastro. Relatos nas redes sociais indicam que alguns interessados não conseguiram avançar para a página de inscrição e enfrentaram problemas de conexão na conta do Gov.br. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos esclareceu que a instabilidade ocorre devido à alta demanda.

A pasta afirmou estar monitorando de perto a situação em conjunto com a banca organizadora, mobilizando recursos tecnológicos e humanos para minimizar as oscilações.

As inscrições, que começaram às 10h desta sexta-feira, estendem-se até 9 de fevereiro. Para efetuar o cadastro, os candidatos devem possuir uma conta no Gov.br. As taxas de inscrição variam de R$ 60 a R$ 90.

O concurso oferece salários iniciais que variam de R$ 4.008,24 para o cargo de técnico em informações geográficas e estatísticas até R$ 22.921,71 para o cargo de auditor-fiscal do trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego.

A prova, agendada para 5 de maio, será realizada em dois turnos em 217 cidades brasileiras. Dividida em oito blocos, cada um com um edital específico, a avaliação abordará áreas como infraestrutura, exatas e engenharia; tecnologia, dados e informação; ambiental, agrário e biológicas; trabalho e saúde do servidor; educação, saúde, desenvolvimento social e direitos humanos; setores econômicos e regulação; gestão governamental e administração pública; e nível intermediário.

Os candidatos podem conferir os editais específicos para cada bloco no site oficial do Concurso Nacional Unificado. O cronograma detalhado do concurso inclui a divulgação dos dados finais de inscrições em 29/2, cartões de confirmação em 29/4, aplicação das provas em 5/5, resultados preliminares em 3/6 e divulgação final dos resultados em 30/07, com convocação para posse e cursos de formação iniciando em 5/8.