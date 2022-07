Instagram apresenta instabilidade nesta quinta-feira

Redação AM POST

O Instagram vem apresentando instabilidade na tarde desta quinta-feira (14), segundo relatos de usuários ao redor do mundo, inclusive no Brasil.

De acordo com o site Downdetector, um grande pico de reclamações relacionadas ao Instagram começou no fim da tarde de hoje. O ponto mais alto do pico das reclamações sobre o Instagram no gráfico do site que monitora problemas em sites e aplicativos aconteceu às 17h43, alcançando mais de 5 mil reclamações.

Os usuários da rede social de fotos e vídeos vem reclamando que o aplicativo vem apresentando falhas, e acaba fechando sozinho. Outros apontam que o aplicativo fecha após assistirem alguns stories, ou atualizar a página.

Como costuma acontecer quando uma rede social cai ou apresenta instabilidade, diversos usuários se dirigiram a outra plataforma para reclamar e fazer piadas sobre o ocorrido, e o Instagram não escapou desta. Confira alguns tweets:

Indo no twitter pra ver se e só o meu Instagram que não tá funcionando pic.twitter.com/ob3A5S2IjZ — Lara 🦋 (@Lara_Perez4) July 14, 2022