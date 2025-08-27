Instagram lança Reels protegidos por senha para conteúdos exclusivos

Notícias do Brasil – O Instagram disponibilizou um recurso que promete transformar a interação entre criadores de conteúdo e seus seguidores: os Reels com senha. Em testes desde abril, a ferramenta já está ativa e permite que vídeos sejam publicados com acesso restrito, desbloqueável apenas por meio de um código secreto.

Ao tentar acessar um Reel protegido, o usuário encontra uma tela de aviso e um campo para inserir a senha. Somente quem possui o código consegue visualizar o conteúdo, o que possibilita que artistas, influenciadores e marcas compartilhem vídeos exclusivos com grupos selecionados de fãs ou clientes.

A cantora Ludmilla foi a primeira artista brasileira a testar a novidade, usando o recurso para divulgar a música Cam Girl, em parceria com Victoria Monét, e sugeriu a senha “Meu nickname”.

Além de oferecer exclusividade, os Reels com senha funcionam como ferramenta de engajamento e fidelização: bastidores de shows, prévias de lançamentos e conteúdos especiais podem ser compartilhados apenas com grupos VIPs. A funcionalidade, ainda em fase inicial, deve ser expandida para mais usuários nas próximas semanas.