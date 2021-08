Internado com Covid-19, Silvio Santos “foge” de hospital

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Silvio Santos “fugiu” do hospital na madrugada de sábado (14/8). Fontes ligadas ao apresentador confirmaram ao Metrópoles que o dono do Baú estava bastante angustiado com a internação no Albert Einstein, em São Paulo, e, mesmo contra a indicação dos médicos, abandonou a instituição de saúde. Ele foi para casa, onde está sendo assistido por um enfermeiro.

Com sintomas gripais, como dor no corpo e prostração, Silvio Santos, 90 anos, foi ao hospital na quinta-feira (12/8). O apresentador retornou ao local no dia seguinte (13/8), quando foi confirmado o diagnóstico de Covid-19. Devido à idade do dono do SBT, a equipe médica optou por interná-lo.

No entanto, Silvio estava bastante angustiado e ansioso com a internação. Por conta própria, ele decidiu deixar o hospital e ir para casa. O empresário já foi vacinado com as duas doses do imunizante contra a Covid-19.

Fonte: Metrópole