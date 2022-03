Internautas fazem memes do caso de homem que flagrou esposa transando com mendigo ‘garanhão’

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Internautas fizeram vários memes após a repercussão do caso de um personal trainer que espancou um morador de rua após flagrar o homem mantendo relações sexuais com sua esposa no carro do casal em Planaltina (DF). O ocorrido foi registrado por câmeras de segurança.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, o marido pensou que a esposa, que tem 33 anos, estava sendo estuprada. A Polícia Civil apura o caso para esclarecer se houve ou não violência sexual no contexto do crime.

Em depoimento para a polícia, a mulher afirmou que saiu de casa com o intuito de fazer uma boa ação e ajudar pessoas vulneráveis. No entanto, ela conta que acabou se confundindo e achando que o morador de rua era o marido, inclusive, até o beijou na frente da sogra.

A moça ainda revelou ter recebido uma “mensagem de Deus”, mas não deu detalhes sobre o que isso significaria. Já o personal destacou que a mulher foi “vítima de estupro” por ter tido uma confusão mental e ter mantido relações com o mendigo, uma vez que ela imaginou que o homem fosse ele.

O caso repercutiu nas redes sociais e gerou vários memes.

