Internautas levantam hashtag #PropinaNaBunda após senador ser flagrado com dinheiro nas nádegas

Redação AM POST

O vice-líder do governo no Senado, Chico Rodrigues (DEM-RR), alvo de operação da Polícia Federal nesta quarta-feira, 14, em Boa Vista, escondeu dinheiro nas nádegas durante a abordagem dos policiais e algumas notas resgatadas estavam sujas de fezes. O assunto rapidamente viralizou nas redes sociais. Em poucas horas, a hashtag #PropinaNaBunda virou o principal tópico no Twitter, com mais de 13 mil tuítes.

Segundo o jornal O Estado de S.Paulo apurou com duas fontes que tiveram acesso a informações da investigação, foram encontrados R$ 30 mil dentro da cueca do político. A operação que alvejou o senador foi realizada no mesmo dia em que o presidente Jair Bolsonaro disse que dará uma “voadora no pescoço” de quem se envolver em corrupção.

Continua depois da Publicidade

Confira repercussão:

Bolsonaro disse:

👉🏻"No meu governo não tem corrupção"

👉🏻"Corruptos vão levar uma voadora no pescoço" A PF encontrou 30 mil reais escondidos NA BUNDA do vice-líder do governo, o senador Chico Rodrigues Continua depois da Publicidade E agora, Bolsonaro?

🤔💵#PropinaNaBunda #PropinaNoCu #dinheironabunda pic.twitter.com/b9zn1A31ad — Victor Carvalho (@vittocarvalho) October 15, 2020

Continua depois da Publicidade

Nunca foi tão importante o uso do alcool gel em tempos de pandemia sem POUCA corrupção. 🍊🍊🍊🍊#PropinaNaBunda pic.twitter.com/TxbS7FagXC — Mona Feminista Delicada ❤😘🚩 (@FeministaMona) October 15, 2020

Continua depois da Publicidade

Alguém sabe se paga TED pra fazer transferência no CuBank do Senador? #PropinaNaBunda — Layon Mérola (@LayonMenezes) October 15, 2020

Bora subir robozada, para mostrar quem é o jornalista que mente e não dá direito de resposta: #SeuInfelizMiseravel — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) October 15, 2020

Quem é bumbum guloso agora???????? #PropinaNaBunda — MBL – Movimento Brasil Livre 🇧🇷 (@MBLivre) October 15, 2020