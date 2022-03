Internautas se manifestam no Twitter contra STF e denunciam ditadura em decisão contra Telegram: “Vergonha Nacional”

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Internautas se reuniram no Twitter nesta sexta-feira (18) para levantar a hashtag #STFVergonhaNacional entre os assuntos mais comentados após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ter determinado o bloqueio do aplicativo de mensagens Telegram.

Na decisão, o ministro determinou que as operadoras de telefonia realizem o corte no funcionamento da plataforma. Em caso de descumprimento será aplicada multa diária de R$ 100 mil.

Leia a decisão na íntegra: CLIQUE AQUI

Para os internautas a decisão é vista como ditadura. “O ditador de toga age novamente contra as liberdades e determina o bloqueio do Telegram”, disse um usuário da rede social.

O fato do magistrado ter citado a Rede Globo na decisão também foi criticado pelos internautas. No documento de 18 páginas, Moraes cita uma reportagem do Fantástico exibida no último domingo (13).

“Que parceira para uma ditadura que o STF faz com a Globo lixo. Domingo no Fantástico a Globo lixo fé uma matéria contra o Telegram. Tudo orquestrado pra aumentar a censura e avançar a ditadura”, escreveu uma internauta.

Que parceira para uma ditadura que o STF faz com a Globo lixo.

Domingo no Fantástico a Globo lixo fé uma matéria contra o Telegram. Tudo orquestrado pra aumentar a censura e avançar a ditadura #STFVergonhaNacional pic.twitter.com/lfgFC82r1R — Lu Sapelli 🇧🇷2️⃣2️⃣ (@LucianaAllu) March 18, 2022

O ditador de toga age novamente contra as liberdades e determina o bloqueio do Telegram. #DitaduradeToga #STFVergonhaNacional pic.twitter.com/0agdit1jGR — Movimento Direita Joinville (@MovDireitaJlle) March 18, 2022

E o ditador seria o Presidente Jair Bolsonaro, diziam…#STFVergonhaNacional — Jouberth Souza (@Jouberth19) March 18, 2022

O cabeça de piroca⚖️ determinou o bloqueio do Telegram. Agora o Brasil está ao lado de países não democráticos que proibiram o aplicativo como Cuba, China, Paquistão e Bielorrússia.#STFVergonhaNacional pic.twitter.com/1qPCR2VoNC — Leandro Takano (@LeandroMTakano) March 18, 2022