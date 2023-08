Internautas voltam a criticar privatização da Eletrobras após apagão nacional

A privatização da Eletrobras, realizada governo de Jair Bolsonaro (PL), voltou a ser criticada nas redes sociais nesta terça-feira (15) com a queda no fornecimento do serviço de energia nesta manhã no Distrito Federal e 25 estados. A exceção foi Roraima, que está fora do Sistema Integrado Nacional (SIN) de transmissão de energia. O estado recebe energia de cinco termelétricas da distribuidora Roraima Energia. A despesa é dividida entre todos os consumidores do país.

A privatização da Eletrobras foi oficialmente concluída em 14 de junho de 2022, com uma cerimônia na bolsa de valores, a B3. Foi a primeira grande estatal a ser vendida após quase quatro anos do governo Jair Bolsonaro. Com a conclusão do processo, a Eletrobras se tornou uma empresa sem controlador definido, como aconteceu com a Embraer.

“A entrega do controle da Eletrobras ao capital privado foi e, infelizmente, pela covardia do governo Lula, continua sendo, uma das maiores irresponsabilidades que já se praticou no Brasil!”, escreveu Ciro Gomes no Twitter.

A entrega do controle da Eletrobras ao capital privado foi e, infelizmente, pela covardia do governo Lula, continua sendo, uma das maiores irresponsabilidades que já se praticou no Brasil! — Ciro Gomes (@cirogomes) August 15, 2023

Ontem à noite, o CEO da Eletrobrás renunciou sem maiores explicações.

Ontem à noite, o CEO da Eletrobrás renunciou sem maiores explicações.

Hoje às 8am, segundo relatos, teve apagão em partes dos estados de: São Paulo , Pará, Piauí, Bahia, Acre, Amapá, Maranhão, Pernambuco, Minas Gerais, Ceará, Santa Catarina, Paraíba, além do Distrito Federal. pic.twitter.com/yueOsp7TDk — Pablo Spyer (@PabloSpyer) August 15, 2023

Eletrobrás foi privatizada na gestão passada, ontem o CEO da empresa renunciou e hoje teve apagão nacional. pic.twitter.com/tT9FlcjXVW — Flor (@Floramarela243) August 15, 2023