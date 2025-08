Investigação da PGR revela esquema de corrupção em licitação milionária da COP30 no Pará

Notícias do Brasil – A Procuradoria-Geral da República (PGR) abriu uma investigação para apurar um possível esquema de corrupção envolvendo uma licitação milionária relacionada à COP30, prevista para ocorrer em Belém, no Pará, em 2025. A apuração tem como foco a suspeita de direcionamento e superfaturamento em contratos ligados à preparação do evento internacional sobre mudanças climáticas.

Empresas com ligações políticas e histórico de irregularidades teriam sido favorecidas no processo licitatório, levantando preocupações sobre a transparência e a lisura na aplicação dos recursos públicos destinados à conferência. Estima-se que o valor do contrato investigado ultrapasse os R$ 200 milhões.

A licitação em questão refere-se à construção e adequação de espaços que deverão abrigar reuniões e atividades oficiais da COP30. Os investigadores apontam que houve alterações no edital que teriam beneficiado diretamente determinadas empresas, comprometendo a competitividade do processo.

Além disso, há indícios de que parte do dinheiro já teria sido repassado de forma irregular, por meio de subcontratações fictícias e emissão de notas fiscais frias. Documentos sigilosos obtidos pela PGR sustentam que o esquema envolveria agentes públicos e empresários locais.

A COP30 é considerada uma oportunidade estratégica para o Brasil se consolidar como protagonista nas discussões sobre o clima. A revelação do escândalo, no entanto, gera receios sobre o comprometimento da imagem do país no cenário internacional.

A PGR ainda não divulgou os nomes dos envolvidos, mas confirmou que diligências estão em andamento e que não descarta o pedido de prisões preventivas e o afastamento de servidores públicos. A Controladoria-Geral da União (CGU) e o Tribunal de Contas da União (TCU) também foram acionados para colaborar com as investigações.