Investigado por apostas, Lucas Paquetá fica de fora de convocação da Seleção

Fernando Diniz fez sua primeira convocação como técnico da seleção brasileira nesta sexta-feira (18). Entre diversas surpresas da lista do treinador, uma ausência chamou mais atenção, a de Lucas Paquetá, do West Ham. O jogador, que esteve na Copa do Catar, seria convocado para os dois primeiros jogos do Brasil nas Eliminatórias, mas Diniz decidiu não chamar Paquetá por conta do suposto envolvimento do meio-campista com apostas na Inglaterra.

“Paquetá estava na lista. É um jogador que eu gosto muito. É uma questão de preservação, deixá-lo ele resolver essas questões, que excedem o jogo. Deixá-lo mais à vontade para resolver. Tivemos estes problemas aqui no Brasil. Isso precisa do fator tempo para que as coisas se esclareçam”, justificou o treinador, que respondeu sobre Paquetá logo na terceira pergunta da coletiva de imprensa.

Meia do West Ham, Paquetá está sendo investigado pela FA (The Football Association, a federação inglesa de futebol) por suposta violação das regras que envolvem apostas esportivas. A informação é do jornal britânico Daily Mail, que também afirmou que o Manchester City, clube que desejava o brasileiro, travou as negociações devido à investigação sobre Paquetá.

“É um jogador que eu adoro, embora nunca tenhamos trabalhado juntos. A CBF vai estar com as portas abertas para recebê-lo assim que ele resolver positivamente essas questões que tivemos de última hora”, emendou Diniz.

O treinador ainda foi perguntado mais uma vez sobre a polêmica envolvendo Paquetá e ressaltou que a decisão é dele. “A CBF não tem interferência na decisão. Conversei com o presidente Edinaldo. Combinamos de não fazer nenhum julgamento. Estamos preservando o Paquetá para ele resolver com a maior tranquilidade possível. Não falo mais sobre o assunto”, completou.

