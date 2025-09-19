iPhone 17 estreia no Brasil com preços a partir de R$ 7.999

Notícias do Brasil – As vendas do iPhone 17 começam oficialmente nesta sexta-feira (19/9) no Brasil, nos Estados Unidos e em outros 62 países. É a primeira vez que o país recebe a nova geração de celulares da Apple no mesmo dia do lançamento americano.

Quatro versões chegam às lojas: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max. Os preços partem de R$ 7.999 (modelo básico, 256 GB) e chegam a R$ 18.499 (Pro Max com 2 TB). A linha está disponível em redes de varejo, bancos e operadoras, com parcelamento em até 36 vezes e descontos para pagamento à vista.

Segundo analistas, o reajuste acompanha a alta nos custos de produção e impostos. O governo dos Estados Unidos, sob Donald Trump, aplicou tarifas adicionais a produtos fabricados na China — onde está a maior parte das linhas de montagem da Apple —, o que encareceu os modelos. Além disso, o peso dos tributos brasileiros e a valorização do dólar contribuem para os preços elevados no mercado nacional.

No exterior, o iPhone 17 tem valor sugerido de US$ 1.049 (cerca de R$ 5,7 mil), enquanto o Pro Max custa US$ 1.249 (R$ 6,8 mil). No Brasil, os preços chegam a ser 40% maiores. Em 2024, o iPhone 16 havia estreado por R$ 7,8 mil na versão mais simples.

