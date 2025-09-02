A notícia que atravessa o Brasil!

Irmãos do arrocha morrem em trágico acidente na BR-101

Irmãos Samuel e Mateus Santos de Almeida faleceram após colisão na BR-101; pai está hospitalizado.

Por Marcia Jornalist

02/09/2025 às 14:42 - Atualizado em 02/09/2025 às 14:44

Notícias do Brasil – A cena musical do arrocha na Bahia foi abalada por uma tragédia na noite de segunda-feira (1). Os irmãos Samuel Santos de Almeida, de 17 anos, e Mateus Santos de Almeida, de 14 anos, perderam a vida em um grave acidente na BR-101, em Presidente Tancredo Neves.

Os jovens, conhecidos por formarem uma dupla de arrocha, estavam em uma motocicleta com o pai quando foram atingidos por uma caminhonete. Infelizmente, ambos não resistiram aos ferimentos e faleceram no local.

O pai, que pilotava a moto, sobreviveu ao impacto, mas foi levado ao hospital em estado grave. A situação do homem gerou preocupação entre amigos e familiares, que aguardam notícias sobre sua recuperação.

Após o acidente, o motorista da caminhonete fugiu sem prestar socorro, o que causou revolta entre os moradores da região. Em um ato de indignação, a comunidade ateou fogo no veículo abandonado. A Polícia Civil da Bahia já iniciou uma investigação para identificar o responsável pelo trágico acidente.

A perda dos irmãos deixou amigos, familiares e fãs em luto, destacando a fragilidade da vida e a necessidade de mais segurança nas estradas. A música arrocha perde dois talentos promissores, e a comunidade musical clama por justiça.

