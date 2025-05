Irmãs influenciadoras são assassinadas a tiros por criminosos em moto aquática

Notícias do Brasil – Duas jovens influenciadoras digitais foram brutalmente assassinadas na noite de quinta-feira (1º), na orla da Barra do Ceará, em Fortaleza. Bianca dos Santos, de 15 anos, e Maria Beatriz dos Santos, de 20, eram irmãs e estavam com amigos em um espigão na Vila do Mar quando foram surpreendidas por criminosos que chegaram ao local em uma moto aquática e um barco a motor.

O crime chocou moradores da região e repercutiu nas redes sociais, onde as irmãs somavam mais de 2,3 milhões de seguidores apenas nas plataformas Kwai e Instagram. Bianca, que segundo o namorado estaria grávida, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os autores dos disparos ainda não foram identificados. No local, a polícia encontrou um revólver calibre 38 com uma munição deflagrada, o que reforça a possibilidade de que as vítimas tenham tentado reagir ou que uma terceira pessoa estivesse armada no momento do ataque.

A 8ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso, tratando o crime como execução. Testemunhas afirmaram que os autores dos disparos chegaram repentinamente pelo mar, dispararam contra o grupo e fugiram da mesma forma.

Maria Beatriz morreu no local, enquanto Bianca foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Cristo Redentor, mas não resistiu aos ferimentos. O namorado de Bianca, conhecido nas redes como Moskou, também é influenciador na região e foi quem confirmou a possível gravidez da adolescente, além de prestar homenagem à companheira em seus perfis. Nas redes sociais, ele afirmou que “não iria ficar assim”.

Influência digital e o “Jogo do Tigrinho”

Bianca e Maria Beatriz se tornaram conhecidas nas redes sociais por produzirem vídeos curtos que retratavam cenas do cotidiano nas periferias da Capital, muitas vezes com tom humorístico e roteiros de ficção. Com mais de 1,4 milhão de seguidores no Kwai e quase 900 mil no Instagram, as irmãs mantinham um público engajado, principalmente entre jovens.

Além dos vídeos de entretenimento, ambas usavam suas redes para divulgar links e promoções de plataformas de jogos de azar, com destaque para o polêmico “Jogo do Tigrinho”, que tem sido alvo de investigações por suspeitas de fraudes e associação a crimes financeiros.