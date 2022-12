Irmãs pedem expulsão de Deolane e usam carro de som para se comunicar com a peoa em A Fazenda 14

Daniele, irmã de Deolane Bezerra, atual participante de A Fazenda 14, atualizou seus seguidores sobre o protesto que familiares e fãs da advogada seguem fazendo na porta do sítio em que ocorre o reality rural, em Itapecerica da Serra, São Paulo, e pediu para que a produção expulse a doutora do programa.

De acordo com a doutora, a equipe da Record TV está dificultando o processo de comunicação com a viúva de MC Kevin para atualizá-la a respeito do estado de saúde de sua mãe, Solange Bezerra, que estaria internada em um hospital na zona sul da capital paulista.

A parente da confinada explicou que o médico da Record TV quer entrar em contato com o médico responsável pela mãe de peoa, para em seguida falar com o psicólogo do programa que então conversaria com a participante sobre a saúde de sua progenitora.

“Já enviamos diversos e-mails, notificações e estamos com uma equipe jurídica preparando um pedido liminar para o plantão judiciário, fizemos tudo legalmente, mas nos ignoraram. Portanto, estamos exercendo nosso direito de ir e vir e de livre manifestação”, disse a irmã da advogada nos stories do Instagram.

A parente de Deolane chegou a dizer que, de acordo com o contrato assinado pela irmã, protesto de sua família seria motivo de expulsão e pediu para que a emissora expulse a advogada de A Fazenda 14. Além disso, as irmãs da confinada decidiram usar um carro de som para tentar contato com a peoa.

“O contrato da emissora prevê que qualquer tipo de ação que atrapalhe o bom andamento do programa causará expulsão do participante. Expulsem a Deolane! Já expedimos motivos legítimos e ilegítimos de tirar Deolane do programa, por que fazem tanta questão dela? Fizeram uma edição cruel e parcial. Nós não vamos nos calar!”, escreveu Daniele em outro story.

Daniele atualizou a situação em Itapecerica da Serra… #AFazenda #Afazenda14 pic.twitter.com/MhwvmDE3UW — Conta Tudo, Mohamed! 📢 #AFazenda14 (@eusouomohamed) December 4, 2022

Fonte: UOL