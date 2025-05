Isenção do IR para até dois salários entra em vigor nesta quinta-feira

Notícias do Brasil – A partir desta quinta-feira (1º), passa a valer a nova faixa de isenção do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), beneficiando trabalhadores que recebem até R$ 3.036 mensais — o equivalente a dois salários mínimos. A medida integra uma das promessas de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que assumiu o compromisso de ampliar a faixa de isenção durante seu mandato.

Embora a mudança entre em vigor agora, os efeitos práticos só serão percebidos no próximo ano, durante a declaração do IRPF 2026, quando serão considerados os rendimentos recebidos ao longo de 2025. A atualização da tabela mantém inalteradas as alíquotas das faixas superiores, vigentes desde 2015.

Segundo o governo federal, a isenção é possível graças ao reajuste do salário mínimo para R$ 1.518, valor que passou a valer em janeiro deste ano. O cálculo levou em consideração a inflação medida pelo INPC e o crescimento do PIB dos dois anos anteriores, com teto de 2,5%, conforme nova legislação sancionada em dezembro.

Apesar do reajuste do mínimo ter sido decretado no início do ano, a atualização da tabela do IR só pôde ser oficializada em abril, por meio de Medida Provisória, após a aprovação do orçamento anual pelo Congresso.

O governo também encaminhou ao Legislativo um projeto de reforma mais ampla do IR, que prevê isenção para quem ganha até R$ 5 mil e cobrança extra de contribuintes com rendas muito elevadas. Se aprovada, a medida pode entrar em vigor já em 2026.