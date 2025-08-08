Itamaraty convoca Embaixada dos EUA para esclarecer nota contra ministro Moraes

Notícias do Brasil – O Ministério das Relações Exteriores convocou, na manhã desta sexta-feira (8), o encarregado de Negócios dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar, para prestar esclarecimentos sobre a nota divulgada pelo governo americano que direciona críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e a seus aliados. A convocação ocorre em meio a uma escalada de tensões diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos.

PUBLICIDADE

Esta é a terceira vez que Escobar é chamado ao Itamaraty desde o início desse episódio. Na quinta-feira (7), ele participou de uma reunião com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, para tratar das questões relacionadas à nota e às consequências para as relações bilaterais.

Leia mais: Deputado Nikolas Ferreira propõe afastar presidente do Senado por bloquear impeachment de Moraes

PUBLICIDADE

O governo brasileiro demonstra preocupação com as declarações norte-americanas, que tocam diretamente o Poder Judiciário do país. A postura do Itamaraty destaca a importância do respeito à soberania nacional e ao princípio da não intervenção em assuntos internos.

Além disso, a convocação reforça o compromisso do Brasil com o diálogo diplomático e a busca por soluções que mantenham a estabilidade e o equilíbrio nas relações internacionais, preservando o relacionamento histórico entre os dois países.