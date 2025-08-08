A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Itamaraty convoca Embaixada dos EUA para esclarecer nota contra ministro Moraes

Encarregado de Negócios dos EUA presta esclarecimentos em Brasília após declarações que tensionaram relações diplomáticas.

Por Fernanda Pereira

08/08/2025 às 10:20 - Atualizado em 08/08/2025 às 10:21

Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

Notícias do BrasilO Ministério das Relações Exteriores convocou, na manhã desta sexta-feira (8), o encarregado de Negócios dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar, para prestar esclarecimentos sobre a nota divulgada pelo governo americano que direciona críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e a seus aliados. A convocação ocorre em meio a uma escalada de tensões diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos.

Esta é a terceira vez que Escobar é chamado ao Itamaraty desde o início desse episódio. Na quinta-feira (7), ele participou de uma reunião com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, para tratar das questões relacionadas à nota e às consequências para as relações bilaterais.

O governo brasileiro demonstra preocupação com as declarações norte-americanas, que tocam diretamente o Poder Judiciário do país. A postura do Itamaraty destaca a importância do respeito à soberania nacional e ao princípio da não intervenção em assuntos internos.

Além disso, a convocação reforça o compromisso do Brasil com o diálogo diplomático e a busca por soluções que mantenham a estabilidade e o equilíbrio nas relações internacionais, preservando o relacionamento histórico entre os dois países.

