Janaina Paschoal cobra que decisões de Moraes também sejam aplicadas a manifestações da esquerda

Notícias do Brasil – A vereadora Janaina Paschoal (Progressistas-SP) afirmou, neste sábado (26/7), que as decisões do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que restringem manifestações de parlamentares e apoiadores de direita, também devem ser aplicadas a atos promovidos pela esquerda.

Leia mais: TRE-AM informa a Moraes que Bolsonaro e núcleo investigado por golpe não têm antecedentes criminais

PUBLICIDADE

A manifestação de Janaina foi publicada na rede social X (antigo Twitter), um dia após Moraes determinar a remoção de um acampamento montado por deputados bolsonaristas em frente à sede do STF, na Praça dos Três Poderes, em Brasília.

“Não vou criticar! Mas acho importante publicar e registrar, pois entendo que o mesmo raciocínio deverá nortear o tratamento dispensado às manifestações da esquerda, sejam os manifestantes parlamentares, ou não”, escreveu a parlamentar.

Na sexta-feira (25/7), os deputados Hélio Lopes (PL-RJ) e Coronel Chrisóstomo (PL-RO) realizaram um protesto no local, acampando em frente ao Supremo como forma de contestar medidas judiciais que atingem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

PUBLICIDADE

Além de ordenar a retirada imediata dos deputados, o ministro Moraes proibiu a permanência de outros parlamentares como Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), Cabo Gilberto Silva (PL-PB) e Rodrigo da Zaeli (PL-MT), ou qualquer outro indivíduo relacionado a possíveis práticas criminosas nas imediações do STF.

A decisão também veta a instalação de novos acampamentos próximos a unidades militares e prevê a prisão em flagrante em casos de desobediência ou resistência às ordens judiciais.

PUBLICIDADE

Segundo Moraes, as medidas têm como objetivo preservar a segurança pública e impedir a repetição de episódios como os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023, que culminaram na invasão e depredação das sedes dos Três Poderes.