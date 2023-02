Janja é criticada por pular Carnaval em meio à tragédia no litoral de São Paulo

A primeira-dama Janja foi criticada nesta terça-feira, 21, por permanecer no Carnaval da Bahia, em vez de ir ao litoral norte de São Paulo para prestar solidariedade às vítimas da destruição provocada pela chuva.

Embora não tenha cargo público, Janja tem participado ativamente do governo, desde a transição. Ela compareceu a uma série de eventos oficiais, como reuniões de ministros e encontros de Lula no exterior.

Desta vez, contudo, em meio à tragédia no litoral paulista, ela não acompanhou o marido. O presidente Lula visitou a região, no domingo 20, enquanto Janja permaneceu em Salvador, onde estava para pular Carnaval. Nas redes sociais, é possível ver Janja em clima de festa em bloquinhos e desfiles de escolas de samba.

O deputado Carlos Jordy (PL-RJ) compartilhou um vídeo da primeira-dama “caindo na folia” e escreveu: “Enquanto a tragédia das chuvas no Estado de SP deixou ao menos 44 mortos, 1,7 mil desalojados, 800 desabrigados e 49 desaparecidos, a primeira-dama do atual presidente curte o Carnaval como se nada tivesse acontecido”.

Enquanto a tragédia das chuvas no estado de SP deixou ao menos 44 mortos, 1700 desalojados, 800 desabrigados e 49 desaparecidos, a primeira-dama do atual presidente curte o carnaval como se nada tivesse acontecido. Quando não temos um presidente, também não temos primeira-dama. pic.twitter.com/DHtlRTKc9q — Carlos Jordy (@carlosjordy) February 21, 2023

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) postou um vídeo de uma entrevista em que Janja expressa sua alegria pelo Carnaval. “Para visitar o Biden em Washington ela faz parte do governo, mas para visitar as cidades atingidas pelas fortes chuvas no litoral paulista, não”, criticou Nikolas.

A primeira-dama de vocês aí pic.twitter.com/cQwZcsbnGh — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) February 21, 2023

Outra a criticar a primeira-dama foi a deputada Carla Zambelli (PL-DF), ao mencionar que o presidente Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, decretaram luto oficial pelas mortes, e Janja continua “curtindo” o Carnaval.

Seria noticiado como uma hecatombe pic.twitter.com/QUIR5FEL6j — Carla Zambelli (@Zambelli2210) February 21, 2023

Enquanto famílias choram com mais de 40 pessoas mortas, 40 desaparecidas e 1.730 pessoas desalojadas em SP, Janja foi pular carnaval em Salvador com a turma da Rouanet. Zero problema com a diversão da 1ªdama. Mas imaginem se fosse a dona Michelle, qual seria a reação da imprensa? — Carmelo Neto (@carmelonetobr) February 21, 2023

Enquanto a Janja pinota no Carnaval da Bahia a primeira dama de São Paulo da exemplo.

Visitando as comunidades atingidas que perderam tudo em decorrência das fortes chuvas. pic.twitter.com/aIIDQUJUy3 — A TROMBETA (@ATROMBETA3) February 20, 2023

*Com informações da Revista Oeste