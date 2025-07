Janja é vaiada na saída do velório de Preta Gil; assista

Notícias do Brasil – A presença da primeira-dama Janja Lula da Silva no velório da cantora Preta Gil, nesta sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, provocou reações mistas entre os presentes e gerou um princípio de confusão na área externa do local.

Vestida de branco e visivelmente emocionada, Janja chegou ao local acompanhada por seguranças e se dirigiu ao veículo oficial após o momento de despedida. Ao sair, foi inicialmente recebida com aplausos por parte do público que aguardava na área externa, mas as manifestações rapidamente se dividiram: um grupo passou a vaiá-la com intensidade crescente.

PUBLICIDADE

Leia também: Tadeu de Souza rejeita apoiar Omar Aziz em 2026: “Não vou aderir a projeto individualista”

Surpresa com a reação hostil, Janja recuou antes de se aproximar da grade onde alguns fãs chamavam por seu nome, e entrou no carro de forma discreta, demonstrando abatimento.

“Aqui não é palanque”: velório vira palco de tensão

PUBLICIDADE

A tensão aumentou com a troca de provocações entre apoiadores e críticos da presença da primeira-dama. Um admirador da cantora Preta Gil tentou conter os ânimos ao gritar: “Olha o respeito! Estamos em um velório, e não em palanque político!”. A frase ganhou eco entre parte dos presentes, que buscavam manter o clima de luto.

AGORA: Confusão na porta do velório de Preta Gil após envolverem questões políticas: PUBLICIDADE “Ela não tá aqui por política, tá aqui para acontecer o velório. Pega seu bolsonaro e enfia dentro do rabo”. pic.twitter.com/pv3t2B3Jq1 — poponze (@poponze) July 25, 2025 PUBLICIDADE

No entanto, a resposta de um opositor não demorou: “Gosta de aparecer!”, acusou, gerando um bate-boca que escalou rapidamente. Diante da confusão, agentes da Guarda Municipal que faziam a segurança do evento precisaram intervir. Alguns dos envolvidos foram advertidos e ameaçados de retirada do local, o que ajudou a controlar a situação.