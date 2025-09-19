Janja prioriza viagens internacionais e acumula 145 dias fora do Brasil

Notícias do Brasil – Rosângela Lula da Silva, a Janja, atingiu 145 dias fora do Brasil desde que o casal Lula retornou ao Palácio do Planalto, em 2023. Com agendas internacionais frequentes, a primeira-dama acumula viagens próprias e paralelas às do presidente, despertando críticas sobre o custo e o protagonismo diplomático assumido.

PUBLICIDADE

Nos últimos três anos, Janja viajou a 35 países em 33 missões, sendo oito apenas em 2025. Segundo dados do portal Poder360, ela já passou 21 dias a mais no exterior do que o presidente. Em algumas ocasiões, chegou aos destinos antes de Lula, assumindo compromissos oficiais sozinha, como reuniões com autoridades estrangeiras e participação em seminários da ONU.

O ritmo intenso levanta questionamentos sobre prioridades. Em Nova York, por exemplo, a primeira-dama se hospedou na residência do embaixador para evitar gastos com hotéis, mas a prática não evita críticas sobre o volume de deslocamentos e o protagonismo internacional assumido.

PUBLICIDADE

Leia mais: Presidente do PT-AM, Sinésio Campos é vaiado ao ser anunciado em evento com Janja em Manaus

Entre as agendas de 2025, destacam-se visitas aos EUA, Japão, França, Vaticano, China, Rússia e Colômbia. Em Pequim, Janja participou de reunião privada com Xi Jinping, defendendo a regulação do TikTok, gesto que causou desconforto na delegação brasileira e gerou debates sobre a real função diplomática da primeira-dama.