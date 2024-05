Jatinhos e helicópteros do PCC são usados por políticos

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, alertou recentemente sobre a preocupante expansão da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) no estado. Segundo ele, a facção já controla mais de 1.100 postos de combustíveis, revelando um domínio econômico significativo e crescente na região.

Além do controle sobre postos de combustíveis, o PCC ampliou suas atividades adquirindo uma usina de etanol. Pequenos e médios agricultores da região Sudeste, especialmente em São Paulo, têm sido ameaçados pela facção para venderem cana-de-açúcar a preços abaixo do mercado. Esta estratégia coercitiva visa consolidar o monopólio da facção sobre o setor de combustíveis e etanol, aumentando ainda mais seu poder econômico.

A ousadia do PCC não se restringe ao setor agroindustrial e energético. A facção também investiu em uma frota aérea de luxo, com pelo menos dois jatinhos de médio porte e um super helicóptero. Avaliada em aproximadamente US$ 30 milhões (cerca de R$ 160 milhões), essa frota não serve apenas ao conforto dos membros soltos da facção e às suas operações criminosas. Investigações apontam que políticos graduados, de diversos partidos, têm utilizado essas aeronaves, sugerindo uma preocupante proximidade entre o crime organizado e a esfera política.

A presença de políticos a bordo das aeronaves do PCC evidencia a tentativa da facção de influenciar o cenário político. O objetivo é claro: aproximar-se de líderes partidários e montar um grupo de candidatos para disputar grandes prefeituras no futuro. Este investimento político do PCC revela uma estratégia de longo prazo para infiltrar-se e exercer influência direta nas decisões políticas e administrativas do estado.

A expansão do PCC no controle de postos de combustíveis e a aquisição de uma usina de etanol apontam para um plano bem estruturado de domínio econômico. O uso de métodos coercitivos contra agricultores e a aquisição de uma frota aérea luxuosa demonstram não só a capacidade financeira da facção, mas também sua ambição de se consolidar como um poder paralelo, com ramificações que vão além do mundo do crime e invadem a política e a economia formal.

O governador Tarcísio de Freitas ressaltou a necessidade de uma resposta enérgica e coordenada para combater essa ameaça. A atuação do PCC, cada vez mais ousada e sofisticada, exige uma estratégia de segurança pública integrada e um esforço conjunto entre diferentes esferas do governo e da sociedade civil. Além disso, é crucial investigar e expor qualquer envolvimento de políticos com a facção, garantindo que a influência do crime organizado não corrompa as instituições democráticas.

Este cenário alarmante coloca em xeque a segurança e a estabilidade econômica e política de São Paulo. A luta contra o PCC, agora, vai além das ruas e prisões, estendendo-se para os setores econômico e político, onde a facção busca estabelecer seu domínio. É um desafio que requer vigilância constante, ações eficazes e um compromisso firme com a justiça e a transparência.

**Conclusão:**

A crescente influência do PCC em São Paulo é uma ameaça multifacetada que demanda uma resposta robusta e coordenada. A facção não só controla uma parte significativa do mercado de combustíveis e do setor agroindustrial, como também se infiltra na política, buscando ampliar seu poder e influência. Combater essa expansão é essencial para garantir a segurança e a integridade das instituições no estado.