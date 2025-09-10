A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Jiboia de 2 metros é encontrada dentro de máquina de lavar

Cobra encontrada em residência na Área de Proteção Ambiental de Massambaba passa por exames e é devolvida à natureza.

Por Marcia Jornalist

10/09/2025 às 13:36

Ver resumo

Notícias do Brasil – No último domingo (7), uma jiboia de aproximadamente 2 metros foi localizada dentro de uma máquina de lavar em uma casa no bairro Praia do Vargas, em Araruama, Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

PUBLICIDADE

O local fica dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) de Massambaba, que abrange também Arraial do Cabo e Saquarema.

O resgate do animal foi realizado por agentes do Instituto Estadual do Ambiente (Inea). Após a captura, a jiboia passou por exames clínicos veterinários e foi constatado que estava em boas condições de saúde. Em seguida, o réptil foi solto em área adequada para garantir sua sobrevivência.

PUBLICIDADE

Bernardo Rossi, secretário estadual do Ambiente e Sustentabilidade do RJ, destacou a importância da preservação da espécie e orientou que moradores mantenham distância em caso de encontro com animais silvestres, acionando imediatamente os órgãos ambientais para o resgate seguro.

A APA de Massambaba, criada em 2011, possui mais de 9 mil hectares e é um importante refúgio para diversas espécies, incluindo aves migratórias, plantas endêmicas e sítios arqueológicos.

LEIA MAIS: Operação Quimera: esquema sofisticado usava créditos falsos para enganar governo e sonegar milhões em Manaus

Segundo o Inea, a presença de animais silvestres em áreas urbanas da região é comum devido à proximidade entre fragmentos de mata e zonas residenciais.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Política

Deputado do Amazonas diz que presidente da Colômbia deveria ser preso após fala sobre drogas em Manaus, assista

De forma irônica, Câmara ainda afirmou que o presidente colombiano merecia “um chuchu” e um “óleo de peroba” como reprovação.

há 2 minutos

Cinema

Amanda Seyfried confirma que “Mamma Mia 3!” vai acontecer

Atriz revelou em entrevista durante o Festival de Toronto que a aguardada sequência já está em desenvolvimento e pode trazer respostas sobre a paternidade de Sophie

há 3 minutos

Brasil

Fux cita incompetência do STF para julgar ação contra Bolsonaro

Julgamento entrou no quarto dia.

há 11 minutos

Curiosidades

Por que algumas pessoas não sentem dor, e isso não é um superpoder

A insensibilidade congênita à dor (CIPA) parece vantajosa, mas é uma condição rara e perigosa que revela caminhos para analgésicos sem opioides

há 11 minutos

Curiosidades

A história da menstruação: do Antigo Egito aos absorventes modernos

Da medicina ancestral cheia de tabus ao controle menstrual contemporâneo — uma jornada cheia de invenções, mitos e avanços sociais

há 16 minutos