Jiboia de 2 metros é encontrada dentro de máquina de lavar

Notícias do Brasil – No último domingo (7), uma jiboia de aproximadamente 2 metros foi localizada dentro de uma máquina de lavar em uma casa no bairro Praia do Vargas, em Araruama, Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

O local fica dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) de Massambaba, que abrange também Arraial do Cabo e Saquarema.

O resgate do animal foi realizado por agentes do Instituto Estadual do Ambiente (Inea). Após a captura, a jiboia passou por exames clínicos veterinários e foi constatado que estava em boas condições de saúde. Em seguida, o réptil foi solto em área adequada para garantir sua sobrevivência.

Bernardo Rossi, secretário estadual do Ambiente e Sustentabilidade do RJ, destacou a importância da preservação da espécie e orientou que moradores mantenham distância em caso de encontro com animais silvestres, acionando imediatamente os órgãos ambientais para o resgate seguro.

A APA de Massambaba, criada em 2011, possui mais de 9 mil hectares e é um importante refúgio para diversas espécies, incluindo aves migratórias, plantas endêmicas e sítios arqueológicos.

Segundo o Inea, a presença de animais silvestres em áreas urbanas da região é comum devido à proximidade entre fragmentos de mata e zonas residenciais.