Jogadores do Flamengo sofrem tentativa de assalto após retorno da Argentina

Notícias do Brasil – Na manhã desta quinta-feira (8), o Flamengo comunicou que parte de sua delegação foi alvo de uma tentativa de assalto nas proximidades do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. O caso ocorreu por volta das 5h30, logo após o retorno da equipe ao Brasil, vindo da Argentina, onde disputaram uma partida da Copa Libertadores contra o Central Córdoba, encerrada em empate.

Segundo nota oficial divulgada pelo clube, o veículo em que estava o goleiro Agustín Rossi foi atacado por criminosos armados. O automóvel foi atingido por quatro disparos de arma de fogo, mas felizmente ninguém ficou ferido. Apesar da abordagem violenta, os assaltantes não conseguiram efetuar o roubo.

PUBLICIDADE

Leia também: Vídeo Forte: membros de facção filmam a execução de jovem e ameaçam matar mais um rival em Manaus

O clube afirmou que está colaborando com as autoridades policiais e que todas as providências cabíveis estão sendo tomadas para garantir a segurança da equipe. Até o momento, não há informações sobre a identidade dos criminosos ou se alguém foi preso.

O incidente gerou preocupação entre torcedores e a comunidade esportiva, evidenciando os riscos enfrentados até mesmo por atletas de alto nível em deslocamentos dentro do Brasil. A segurança no entorno do Aeroporto do Galeão também volta a ser questionada.